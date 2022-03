"Il pirata Edward benda nera" - spettacolo teatrale per bambini

?‍?? Se in famiglia siete appassionati di pirati, questo è lo show perfetto per voi! A un certo punto della sua carriera, Edward Benda Nera decide di smettere di abbordare navi e di cercare tesori nascosti, andando invece alla ricerca di… Di che cosa? Lo scopriremo con i due attori Capi e Assistente, accompagnati da Red, il nipote del pirata.

? Il nuovo spettacolo de Gli Alcuni, "?? ?????? ?????? ????? ????" vi aspetta!

?? Data: 27 marzo ore 17.00 - Alcuni Teatro Sant'Anna - Treviso

? I bambini del pubblico all’entrata a teatro riceveranno dei cartoncini colorati con cui, in molti punti dello spettacolo, potranno rispondere alle simpatiche domande fatte dal palco.



Età consigliata: 5-10 anni.