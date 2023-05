Pittura e ricamo, inaugura la mostra con Alida Spiranec e le ricamatrici della Scuola Filofilò

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 27 maggio alle ore 11 presso la Casa dei Mezzadri a Paderno di Ponzano sarà inaugurata la mostra “Pittura e Ricamo” un felice incontro tra la pittrice Alida Spiranec e le ricamatrici della Scuola Filofilò di Ponzano Veneto.

In esposizione opere nate dal pennello e dall’ago in simbiosi tra loro, che sembrano appartenere a mondi apparentemente distanti, in realtà molto vicine per l’uso sapiente delle forme e del colore che ispirano sogni e leggerezza. La mostra, organizzata dal Gruppo Milo Burlini con il patrocinio del Comune di Ponzano Veneto rimarrà aperta nei giorni di sabato 27 maggio dalle 11 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, domenica 28 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Info: 3400543322