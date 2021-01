"Pizza mon amour!": online cooking class con lo chef Andrea Conte

Una lezione one shot unicamente dedicata alla nostra gloria nazionale, che ha conquistato l’intero pianeta e fa felici grandi e piccini: la PIZZA! Un piatto in apparenza semplice che man mano si è arricchito di storia, ingredienti, gusti e che richiede una certa applicazione e conoscenza per colpire dritto al cuore, e allo stomaco, dei nostri commensali. πŸ™‚ Con Chef Andrea Conte – che dell’arte bianca se ne intende parecchio – impareremo a preparare facilmente a casa un’ottima e digeribile PIZZA TRADIZIONALE con impasto diretto a media lievitazione.



Durante la lezione verranno trattati questi punti:



LE FARINE: impareremo a conoscere le varie tipologie, capiremo come sceglierle e utilizzarle in base ai risultati che desideriamo ottenere.

L’IMPASTO: apprenderemo come gestire la sua lavorazione, quale tecnica usare per formare e stendere l’impasto, come ottenere una corretta lievitazione e maturazione per una pizza più digeribile.

LA COTTURA: scopriremo gli accorgimenti da adottare e i suggerimenti da cogliere per una perfetta cottura nel forno di casa.



La lezione si svolgerà online (in diretta Zoom) sabato 6 febbraio nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, in modo che quando la pizza sarà sfornata, potrete subito degustarla e volendo condividerla con i vostri conviventi, evidenziando eventuali aspetti critici nella preparazione. Chef Andrea sarà felice di risolvere ogni dubbio. Verranno forniti in largo anticipo la lista degli ingredienti e gli step da effettuare prima che la lezione abbia inizio.



CHEF ANDREA CONTE trevigiano, classe 1981. Appassionato da sempre all’arte culinaria, dopo la laurea in Economia e Commercio, decide di cambiare vita iniziando a fare gavetta nei ristoranti del territorio. Autodidatta che “va a bottega”, inizia un percorso che lo porterà man mano a diventare Chef. Tra le esperienze più significative ha lavorato in Vineria, sia a Treviso che a Londra. Poi nella sede londinese dello stellato Dolada di Pieve d’Alpago (BL). Per diversi anni nella prestigiosa Villa Foscarini Cornaro (TV). Nel 2017 svolta aprendo con la moglie Ruth Moorhouse, Our Rustica: un delizioso B&B immerso nella natura, in provincia di Vittorio Veneto. A questa short-bio aggiungiamo che, tra le sue prime esperienze, ha lavorato per un breve periodo in un panificio: da lì è scoccato l’interesse per quella che diverrà la sua passione più grande in cucina: la panificazione. In costante ricerca e sperimentazione sul tema, Andrea condivide idee e tecniche con altri addicted. Collabora con COOKiamo dal 2018.

Gallery