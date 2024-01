Pizza Mon Amour! - Laboratorio con Gianluca Fonsato

Appuntamento imperdibile per i pizza lovers!

In questo laboratorio in tre appuntamenti (frequentabili anche singolarmente) dedicato alla tanto amata Pizza, Gianluca Fonsato, consulente e assiduo praticante dei magici poteri dell’arte bianca, ci spiegherà i suoi metodi per imbastire una pizza con i fiocchi!



Durante le lezioni apprenderemo le tecniche di impasto e di cottura e di lievitazione. Capiremo che tipo di farine scegliere e come miscelarle con gli altri ingredienti… piccoli tocchi e qualche segretuccio che faranno la differenza per imbastire una pizza da urlo! Nello specifico, ecco il dettaglio delle tre serate tematiche:





LA PIZZA TONDA AL PIATTO

Martedì 23 Gennaio 2024, alle 20



Un corso semplice ma uno dei più replicati a casa proprio perché impareremo a creare, gestire, stendere e cuocere la pizza tonda stesa al piatto, quella della pizzeria!





LA PIZZA TONDA IN TEGLIA

Martedì 6 Febbraio 2024, alle 20



Una serata dedicata alla pizza e alla focaccia dove vedremo la creazione, stesura e farcitura di due versioni della pizza in teglia: la soffice e la croccante.





LA PIZZA ALVEOLATA AD ALTA IDRATAZIONE

Martedì 20 Febbraio 2024, alle 20



La pizza più difficile ma più affascinante da creare. Vedremo come inserire e gestire l’elevata quantità di acqua per creare bellissime alveolature, fondamentali per una super croccantenza e fragranza.



classe ’86, di origine rodigina. Gianluca è un giovane brillante e dinamico che da oltre quindici anni vive infarinato nel mondo della panificazione. Dopo il diploma in perito elettrotecnico (non è figlio d’arte), inizia il suo percorso di formazione in pizzeria nel 2006 e successivamente approfondisce le sue conoscenze nei panifici e nelle scuole di diversi mulini. La sua voglia di conoscere a fondo l’arte bianca lo porta a stretto contatto con agricoltori e mugnai, ovvero con i primi a trattare con amore e passione il grano. Il suo intento non è trovare la ricetta perfetta ma far si che agricoltore, mugnaio e panificatore parlino la stessa lingua. Obiettivo: porre assieme le basi per un pane 2.0. Un pane né bianco, né scuro ma sincero. Gianluca lavora come tecnico in un mulino e svolge consulenze in tutta Italia per aziende agricole, panifici, pizzerie, in merito all’uso delle farine. Si occupa anche di corsi di formazione. Ha scritto due libri autoprodotti: “Il Lato Oscuro della Crusca” e “Sette Croste, l’oblio del Pane”.