Pizza mon amour! A lezione con Marco Cavallin

Appuntamento imperdibile per i pizza lover!



Un piatto povero che man mano si è arricchito di storia, ingredienti, gusti, guadagnandosi una gloria planetaria che piace a grandi e piccini… In questo unico appuntamento dedicato alla tanto amata Pizza, Marco Cavallin, cuoco, consulente nonché fan sfegatato dei magici poteri dell’arte bianca, ci spiegherà i suoi metodi per imbastire una pizza con i fiocchi!



Durante la lezione apprenderemo le tecniche di impasto e di cottura, nonché quelle di lievitazione, sfiorando (anche) il tema del lievito madre. Capiremo come preparare l’impasto con farine multicereali e l’aggiunta di semi di lino e di miglio.



Gallery

Impareremo ad imbastire una pizza buonissima a lievitazione mista, utilizzando il lievito di birra e il lievito madre vivo. Infine degusteremo la nostra pizza con tre farciture differenti. Abbiamo già l’acquolina…