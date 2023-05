PIZZA E SAKÈ? Mercoledì 24 maggio a partire dalle 20:30 avremo ospiti Fattore F e i loro lievitati, in un incontro magico con i sapori del Sakè, sapientemente abbinati da Simone Baggio ?

La filosofia di FATTORE F è quella di portare innovazione nel rispetto della tradizione, studiando le farine, il lievito madre e i processi di lievitazione e fermentazione.

?Serata solo su prenotazione allo 0423 738052

PORTATA 1

?Impasto Spontanea senza lieviti aggiunti che avviene tramite la formazione di ceppi di lievito indigeni della farina stessa attraverso il processo di idrolisi degli amidi.

Crema di Asparago verde, fior di latte Pugliese, bruscandoli selvatici scottati con burro di centrifuga belga, insalata di asparago bianco con zest di limone e mimosa d’uovo con dosatore personale per aceto balsamico di Modena.

?ITERADA HONKE KATORI, creato nel 1675 è un Sake Triple A, proveniente dalla prefettura di Chiba, a Sud Est di Tokyo. Si tratta di un Nama Genshu quindi non viene pastorizzato, nè diluito. Gli ingredienti e i metodi di produzione sono rimasti quelli di secoli fa.

PORTATA 2

?Impasto Sensazione a lievitazione mista con pre-fermento biga e la nostra Pasta Madre, riso Artemide e salsa di soia al posto del sale tradizionale per dare sapidità.

Burrata Pugliese, petto d'oca scottato e poi cotto a bassa temperatura in una delicata marinatura di erbe e agrumi, fungo shiitake grigliato al forno con salvia e burro, fiori di zucca al naturale, croccante di mandorle tostate.

?AZUMA RIKISHI, prodotto di punta di Shimazaki Shuzo, questo Tokubetsu (speciale) Junmai viene prodotto con riso Gohyakumanseki, levigato fino al 55%, e acqua purissima proveniente dal monte Nasudake. L’aroma è morbido e fruttato, con note di pesca e banana.

PORTATA 3

?Impasto in teglia alla Romana senza lieviti aggiunti attraverso l’utilizzo di Kombucha di Simone.

Base con fior di latte Pugliese, peperone verde friggitello arrostito al forno, mortadella Bolognese

Artigian Quality, cremoso di Asiago dolce di malga e granella croccante di pistacchio Bacco.

?ARATAMA SEISEN, sapore molto deciso, ricco e pieno, che riempie tutta la bocca con sentori di liquirizia e una piacevole acidità e secchezza che in bocca. Un Honjozo bilanciato abbinabile con vari tipi di piatti. L'acqua utilizzata è acqua di sorgiva del monte Tsukiyama, caratterizzata da una spiccata finezza e dolcezza. Ideale servito caldo, a temperatura Atsukan (50°C).

PORTATA 4

?Gelato al pane, su brownie al cioccolato fondente, pistacchio di Bronte e caramello salato

?SHIRAYUKI EDO GENSHU, è un Sake con note di legno, caramello e tabacco, paragonabile a un vino da meditazione. Sakè molto particolare è una riproduzione autentica di una ricetta tradizionale Shirayuki del periodo Edo Genroku (1688-1704), tramandata dalla famiglia Konishi, fondatrice dell’omonima cantina, di generazione in generazione, fino alla quindicesima generazione. Colore ambrato, in parte dovuto anche alla produzione e al primo affinamento che avvengono in fusti di legno tradizionali (Taru). Il tasso alcolico è leggermente più alto del normale, arrivando a 17,8°.

? POSTI LIMITATI ?

? Costo a persona €45,00

??? Alchimista Bistrot e Mescole



