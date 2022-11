Per celebrare il Raboso, un vino che porta con sé tutta la complessità e la ricchezza del territorio veneto, La Cantina Pizzolato, cantina leader nella produzione ed esportazione di solo vino biologico dal 1991, organizza a novembre “La Settimana Del Raboso”. Una settimana completamente dedicata a questo straordinario vitigno autoctono per celebrare le sue varie declinazioni: dal 21 al 26 novembre è, infatti, in programma un ricco calendario di eventi, tra cui degustazioni e cene a tema che inizieranno con la presentazione del Raboso oltreoceano, nelle Filippine.

“Il Raboso Piave – racconta Settimo Pizzolato, patron dell’azienda - è un vitigno autoctono a cui la mia famiglia è molto affezionata e numerosi sono i ricordi di vendemmia legati a questa uva della tradizione trevigiana. Produciamo diverse tipologie di Raboso tra cui “Il Barbarossa”, nome di fantasia che deriva dalla barba rossa degli uomini di famiglia, un Malanotte del Piave DOCG che vinifichiamo dal 2008, anno di nascita della DOCG: un’annata che si è dimostrata da subito vincente ottenendo il primo premio “Milleuno Malanotte” alla rassegna dei vini di Camalò. In questi anni poi si sono susseguiti molti altri premi prestigiosi per questo vino. Oggi “Il Barbarossa” ci rende orgogliosi poiché esportiamo la tradizione di un territorio in paesi come il Belgio, la Finlandia fino a giungere in Giappone e in Cina producendo più di duemila bottiglie all’anno. È un vitigno che in ogni annata ha la capacità di trasmettere il valore e la verità di un territorio che diventa vino”. Il Malanotte è proprio dedicato al suo autore, Settimo, che è ritratto nell’etichetta. Due spiriti forti che amano la terra che li ha generati, consapevoli che il biologico è il moderno che si rifà alla secolare esperienza contadina veneta.

Spesso associato al suo essere “Rabbioso”, data la sua spiccata acidità, il Raboso è un vino caro alla tradizione veneta, che negli ultimi anni sta iniziando a farsi conoscere oltre i confini, anche grazie a quei produttori che, conoscendone le potenzialità, lo propongono a un pubblico sempre più variegato. La Cantina Pizzolato è sicuramente in prima linea da questo punto di vista: da anni infatti organizza degustazioni e anteprime che hanno come protagonista questo vitigno, oltre ad essere una realtà conosciuta in Italia e nel mondo grazie all’iconico “Barbarossa”. A testimoniare l’importanza attribuita da Pizzolato a questo vino, è sicuramente la volontà dell’azienda di dare allo stesso un respiro internazionale, in modo che la tradizione che dai tempi più antichi accompagna il territorio del Piave, possa incantare anche i palati dei Paesi più lontani, regalando loro un assaggio di autenticità e facendo scoprire loro anche le parti più nascoste del nostro territorio. Durante la settimana del Raboso sarà infatti organizzata una degustazione nelle Filippine, uno dei 35 paesi del mondo dove la cantina trevigiana esporta ogni anno i suoi 9 milioni di bottiglie di vino biologico. Basti pensare che l’export di questa realtà vitivinicola pesa per il 93%, a conferma della vocazione internazionale dell’azienda ma con salde radici legate ai valori della famiglia e ai vitigni di Treviso e alla passione per un’agricoltura sempre più sana.



Programma eventi “Settimana del Raboso” in Cantina Pizzolato:

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022

Anteprima Malanotte DOCG: presentazione ufficiale del “Barbarossa” annata 2019

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022

Note di Malanotte: una degustazione musicale durante la quale le note del Raboso si integreranno alle note musicali di Alice Dal Col

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022

La "Settimana del Raboso" non può che concludersi con una cena "inusuale". Un menù elaborato da due chef e due sommelier per proporre piatti "inusuali" da abbinare al Raboso.

