Il campione mondiale di poetry slam Lorenzo Maragoni ospite al Giardino di Casa Malipiero

Uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia. Domenica 7 agosto alle 18.45 il campione mondiale di poetry slam 2022 Lorenzo Maragoni si esibirà nel giardino di Casa Malipiero (in caso di maltempo al Teatro Duse) dando vita ad uno spettacolo pieno di brio: “Stand up poetry”. Un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia, in bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy. “Questo spettacolo nasce dal mondo del poetry slam, le sfide tra poeti che salgono sul palco con tre sole regole: tre minuti di tempo a testa, testi propri e soltanto testo e voce. Niente costumi, musiche di scena o oggetti, solo il proprio corpo, la propria voce e le proprie parole”, spiega Maragoni, attore e regista teatrale d’origine che dopo aver conquistato il titolo di campione italiano della disciplina nel 2021, quest’anno ha portato a casa la vittoria a livello mondiale. “Porterò il best of dei pezzi di questi ultimi quattro anni che ho dedicato al poetry slam, gareggiando nei vari tornei a livello internazionale e sfidando i campioni dei vari Paesi, dal Canada al Giappone, dal Madagascar alla Norvegia”, racconta l’artista.

“Con Stand Up Poetry proporrò uno squadro sguardo sul mondo attraverso la poesia e l’umorismo, esattamente a metà tra la stand up comedy e la poesia. Vi aspetto”. L’appuntamento, nell’ambito di Centorizzonti Estate 2021, “ha il duplice scopo di far conoscere questa disciplina e di coinvolgere un pubblico giovane”, dice la direttrice di Centorizzonti Cristina Palumbo. Anche la location è originale. Maragoni farà infatti risuonare il giardino da fiaba della storica abitazione del compositore Gian Francesco Malipiero. Per l’ultima volta in questa stagione estiva Centorizzonti invita il pubblico a scoprire e riscoprire Casa Malipiero e il suo Giardino (che aprono in via straordinaria) dove sono previste, prima e dopo lo show, alle 17.30 e alle 20 circa, visite guidate a cura di Laura Tourguide (prenotazione necessaria). Biglietti: 10 euro, 8 euro ridotto residenti, gratuito per minori di 14 anni, 5 euro la visita guidata. Info e prenotazioni: info@echidnacultura.it; cell. 3711926476. Prevendita online su www.eventbrite.it