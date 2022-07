Dopo le visite guidate serali in occasione dei Martedì castellani, la Torre Civica di Castelfranco Veneto apre le porte ai piccoli visitatori desiderosi di imparare di più su uno dei simboli della Città: a partire da sabato 30 luglio saranno organizzati mensilmente dei laboratori educativo-didattici dedicati ai più piccoli presso la Torre. Pomeriggi in torre per piccole dame e giovani cavalieri è il nuovo progetto per valorizzare la Torre Civica e la recentemente restaurata Casa del Trombetta, nato grazie alla collaborazione tra il Comune di Castelfranco Veneto e il Comitato Provinciale Unpli Treviso, con l’obiettivo di promuovere le meraviglie della città e raccontarne la storia anche al pubblico più giovane. Ogni ultimo sabato del mese (fino a chiusura stagionale) l’appuntamento sarà in Torre Civica a Castelfranco Veneto con i laboratori e le letture animate studiati apposta per i bambini. Primo incontro sabato 30 luglio 2022, ore 16.00 presso la Torre Civica con Avventure medievali.

È previsto un contributo di € 5,00 a partecipante. L’incontro ha una durata di circa 1,5 ore.

La prenotazione è obbligatoria (torre@comune.castelfranco-veneto.tv.it / +39 339 2903334 / FB @torrecivicacastelfranco).

Di seguito il calendario dei Pomeriggi in torre per piccole dame e giovani cavalieri:

Sabato 30 luglio, ore 16.00

Sabato 27 agosto, ore 16.00

Sabato 24 settembre, ore 16.00

Sabato 29 ottobre, ore 16.00

In programma anche le visite guidate alla Torre Civica e alla Casa del Trombetta, per conoscere meglio gli spazi-simbolo di Castelfranco Veneto.

È previsto un contributo di € 3,00 a partecipante, oltre al pagamento del biglietto di ingresso (3€ intero / 1.5€ ridotto).

Di seguito il calendario delle visite guidate alla Torre Civica:

Sabato 13 agosto, ore 17.00

Sabato 10 settembre, ore 17.00

Sabato 15 ottobre, ore 17.00

Sabato 5 e 12 novembre, ore 17.00

La Torre Civica

Conosciuta anche come Torre dell’Orologio, testimonia l’antica funzione di Castelfranco Veneto, nata come fortificazione difensiva della Marca Trevigiana. Un gioiello che torna ad accogliere turisti e visitatori dopo due anni di chiusura dovuti sia all’emergenza sanitaria, sia ai lavori di manutenzione e restauro che hanno interessato anche l’annesso spazio denominato Casa del Trombetta.

La Torre Civica sarà visitabile nei seguenti orari:

fino al 15 novembre: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

altri giorni: su prenotazione

Biglietto: 3€ intero / 1.5€ ridotto