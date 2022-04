Pomeriggio artistico per bambini al museo di Asolo

Questo sabato aspettiamo i vostri bambini e le vostre bambine al Museo Civico di Asolo per un laboratorio a dir poco... colorato! Racconteremo tutti i segreti dei colori e delle loro combinazioni per aiutarli a comporre un bellissimo quadro impressionista rigorosamente asolano!



Quando: sabato 16 aprile alle 16

Costo: 8 euro a bambino/a (la quota comprende il materiale fornito)

Info: età dai 6 ai 12 anni



I genitori/tutori/parenti, durante la durata del laboratorio, possono dedicarsi a una bella passeggiata nel centro storico o a una visita in Museo, in torre o in rocca