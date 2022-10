“Un ponte per la sostenibilità”: evento su ecologia e ambiente

Venerdì 28 ottobre, alle ore 15.30, si terrà al Teatro Auditorium di Sarmede l’evento “Un ponte per la sostenibilità”, organizzato dal Comitato di Gemellaggio di Sarmede, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Cappella Maggiore e la GEMS Legacy School di Dubai, con il patrocinio dei Comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede. Saranno presenti l’Assessore comunale Damiano Gava membro del Comitato di Gemellaggio di Sarmede, il Sindaco del Comune di Sarmede, Larry Pizzol, il Sindaco di Cappella Maggiore Mariarosa Barazza, il Sindaco di Colle Umberto, Sebastiano Coletti, il Sindaco di Fregona Patrizio Chies, Ketty Gallon, rappresentante Italiana del progetto di scambio della GEMS Legacy School e il dirigente scolastico Elvio Poloni e la Prof.ssa Silvia Gasparetto, coordinatrice del progetto.

Ospite d’eccezione sarà Asha Alexander, Preside della GEMS Legacy School, Leader del Climate Change della GEMS EDUCATION di Dubai e Leader certificato delle Nazioni Unite, con la quale l’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore ha attivato nel 2021 un progetto di scambio internazionale tra scuole sugli obiettivi dell’Agenda 2030. L’evento vedrà la presentazione, da parte degli ex-studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie dell’Istituto comprensivo, dei progetti realizzati durante l’anno scolastico 2021-2022, condivisi insieme agli alunni di Dubai. Le storie incentrate sull’ecologia e l’ambiente, immaginate dall’osservazione di alcuni affreschi di Sarmede ed interpretate in lingua inglese dai ragazzi della scuola media Pertini con il finale aperto; l’esperienza condivisa di riscoperta di patrimoni naturali quali le Grotte del Caglieron di Fregona ed alcune aree protette (Wadis) degli Emirati Arabi Uniti; il riciclo creativo di vecchi oggetti a cura degli studenti di Colle Umberto, saranno pubblicati in un ebook dalla scuola araba e resi disponibili online.

Durante l’evento al Teatro sarà presentato il nuovo progetto educativo dell’anno scolastico 2022/2023 dell’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore “Giovani Ambasciatori per la sostenibilità”, ideato per coinvolgere attivamente i giovani, che diventeranno promotori di buone pratiche di quotidianità sostenibile, verso tutta la collettività. Al teatro sarà annunciata la nuova collaborazione tra l'Istituto comprensivo di Cappella Maggiore e l'Università di Padova, in particolare con il Professore ordinario di ecologia, Tommaso Anfodillo, del TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali.

Asha Alexander, Preside della GEMS Legacy School di Dubai, focalizzerà il suo intervento sulle buone pratiche educative, al fine di condividere conoscenze e competenze per gli operatori dei servizi educativi, al fine di responsabilizzare e guidare gli studenti verso la transizione alla sostenibilità. Preside della GEMS Legacy School, dal 2011, Asha ha recentemente portato la sua scuola all'attenzione non solo dei media mondiali, ma anche delle Nazioni Unite, dei ministri internazionali e dei rappresentanti delle ONG. Asha Alexander, responsabile educativo del cambiamento climatico dell’intero gruppo GEMS Education, leader certificato dalle Nazioni Unite, ha guidato il programma di gemellaggio della scuola con oltre 60 scuole a livello internazionale. La GEMS Legacy School, scuola del network scolastico GEMS Education, fondato da Sunny Varkey, è stata la prima scuola al mondo in cui ogni insegnante è stato riconosciuto come ambasciatore del cambiamento climatico dell'ONU CC: Learn e l'unica scuola che è stata rappresentata e riconosciuta per le sue iniziative alla COP 25 e COP 26.

L’evento “Un ponte per la sostenibilità” è realizzato in occasione della prima visita ufficiale della delegazione araba della GEMS Legacy School all’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore e per la partecipazione all’imminente inaugurazione della 40^ Mostra Internazionale d’Illustrazione Le Immagini della fantasia, che si terrà il 29 ottobre. Gli studenti con Asha Alexander nel corso della mattinata del 28 ottobre 2022 pianteranno un albero in ogni plesso scolastico delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo, donato dalle rispettive amministrazioni comunali. L’evento “Un Ponte per la sostenibilità”, aperto al pubblico, è organizzato dal Comitato di Gemellaggio di Sarmede, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, con il patrocinio dei Comuni di Sarmede, Cappella Maggiore, Fregona e Colle Umberto e grazie al contributo di Banca Prealpi SanBiagio, Savno, Fondazione Stepan Zavrel, Proloco di Sarmede e Itaca.