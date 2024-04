2^ Expo della Psicologia 2024 - Scelte

"Expo della Psicologia 2024". L'evento è alla sua seconda edizione e si terrà il giorno sabato 11 maggio 2024 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 presso il Relais Monaco di Ponzano Veneto (TV).



Sarà una giornata all'insegna della Psicologia: i visitatori potranno partecipare fino a 15 esperienze sul tema delle “scelte", interagendo direttamente con gli espositori psicologi e psicoterapeuti, specializzati in diverse branche della psicologia. Ci sarà inoltre l’opportunità di ascoltare l'intervento di un'ospite speciale come la dott.ssa psicologa e psicoterapeuta Stefania Andreoli.



L’evento permetterà di conoscere la psicologia da vicino, non solo come qualche cosa di cui si può parlare, ma anche come qualche cosa che è possibile vedere, sentire, fare e praticare. E' aperto a tutta la cittadinanza, previo acquisto del biglietto ESCLUSIVAMENTE online (www.expodellapsicologia.it).



Per conoscenza:



