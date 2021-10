Ponzano, un giardino pubblico intitolato alla memoria di Norma Cossetto

Domani mattina 9 ottobre alle ore 9.00 l'amministrazione comunale di Ponzano nella persona del signor Sindaco intitolerà il Giardino Pubblico a "Norma Cossetto" martire istriana che venne stuprata ed infoibata tra il 4 e 5 ottobre di 78 anni fa. L'inaugurazione avverrà con la posa di una targa commemorativa. Verrà letta una lettera di alcuni discendenti della famiglia Cossetto.

Alla manifestazione parteciperanno amministratori locali. L'iniziativa conclude l'evento UNA ROSA PER NORMA, che visto oltre 170 piazze in Italia e all'estero onorare Norma Cossetto con la posa di una rosa in luoghi dediducati a lei o ai martiri delle foibe. Precisamente a Mogliano Veneto, Preganziol, Casier, Zero Branco, Treviso, Montebelluna, Conegliano, Pederobba, Valdobbiadene, Paese.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...