"Pop & street food festival"

Dal 28 aprile al 1 maggio 2022 a Motta di Livenza avrà luogo il grande evento "Pop e street food festival" nella splendida cornice di Parco Spinade, il cuore verde della Città dei due fiumi da poco diventata a pieno titolo Comune Europeo dello Sport 2023. Una quattro giorni a ritmo di musica dove si potrà fare il giro del mondo gustando cibo da strada da più di 30 food truck immersi nella natura. Presente per l'occasione anche la ruota panoramica "The Wheel". Previsti tre spettacoli compleatamente gratuiti con grandi artisti che animeranno le serate a ritmo di musica.

Venerdì 29 aprile si inizia con il botto con il concerto dei Rumatera, famosa band veneta ampiamente seguita da tutte le fascie d'età che interpreta le loro canzoni in dialetto veneto. Sabato 30 aprile sarà ospite a Motta di Livenza il grande DJ Albertino, disc jockey, conduttore radiofonico, attore e personaggio televisivo, direttore artistico di radio M2O. Domenica 1 maggio, un altro famoso DJ varcherà il palco Mottense DJ Molella punto di riferimento della musica Dance e attualmente conduttore radiofonico di radio M2O e radio Deejay. "Sarà un grande occasione per Motta di Livenza - spiega il Sindaco di Motta di Livenza Alessandro Righi - una occasione per far conoscere la nostra città e farla rivivere dopo due anni di rinvii. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati nel 2020 con l'obiettivo di continuare nel progetto di attrattività e vitalità della nostra splendida città."

Un evento, come spiega l'Amministrazione Comunale, programmato già nel 2020 ma poi rinviato per ben due anni a causa della pandemia. Uno dei tanti nuovi eventi in calendario a Motta di Livenza. "Uno dei nostri obiettivi dichiarati - continua Righi - era aumentare la vitalità della cittadina che molti davano per morta. Fin da subito siamo riusciti a dimostrare che la gente ha voglia di venire a Motta se c'è una valida proposta commerciale e di intrattenimento. Purtroppo c'è stato un blocco degli eventi per due anni e ora dobbiamo ripartire a testa bassa dall'anno zero ma quest'anno ci rifaremo con tantissimi nuovi eventi. Sarà un anno particolamente ricco di eventi inediti e di primo livello e ci aspettiamo che la nostra città sia sempre più frequentata anche grazie all'aiuto dei commercianti locali."

Commercio locale che dopo il periodo della pandemia ora si ritrova ad affrontare l'aumento sconsiderato delle materie prime e delle bollette. "Durante le fasi più acute ma soprattutto sulla fase di ripartenza siamo stati vicini alle nostre realtà locali attraverso un piano straordinario di aiuti e di investimenti. - continua il Sindaco - Ora però dobbiamo tornare a pensare in grande guardando al futuro. Gli eventi sono importanti nel rilancio della città, sono indispensabili per attrarre gente da fuori ma è la qualità del servizio, la vivibilità della città e soprattutto l'offerta commerciale a farli ritornare. Senza questa ricetta ogni evento avrà il mero risultato di riepire le piazze ma non è solo a questo che possiamo puntare. In questo lungo weekend arriveranno persone, persino dalla Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Trentino che non hanno mai visto la nostra città. E' una occasione unica per il commercio locale, una vetrina imperdibile che in molti si stanno attrezzando a sfruttare. L'auspicio è che il nostro territorio sia ricettivo e dia una splendida immagine di se, senza far trovare bar chiusi e vetrine buie nonostante tanta gente in piazza. Sarebbe un errore. Sarebbe persino controproducente."