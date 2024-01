Popcorn a teatro - Il Gatto con gli stivali

Considerata una delle opere più celebri di Charles Perrault, Il Gatto con gli stivali celebra la fiaba popolare nella quale astuzia e scaltrezza vincono le avversità.

La fiaba si apre con la morte di un vecchio mugnaio che lascia in eredità ai suoi tre figli rispettivamente il mulino, l’asino e il gatto di casa. Il più giovane di loro si dispera per il misero lascito ancora ignaro che il gatto di casa altri non è che un furbissimo felino dotato di parola.

Dopo lo sgomento iniziale, il giovane protagonista asseconda tutte le richieste del Gatto che serviranno a salvare il suo padrone dalla miseria: un sacco, un cappello dalla grande piuma e un paio di stivali.

Grazie alla sua furbizia, il Gatto con gli stivali riesce a far entrare nelle grazie del Re del paese il giovane, sotto il nome di Marchese di Carabas il quale si innamora perdutamente della Principessa Isabella.

Al Marchese manca solo un castello per poter sembrare in tutto e per tutto un rampollo della nobiltà e ancora una volta sarà il suo fedele Gatto a risolvere la situazione; infatti nei pressi del paese sorge un bellissimo castello abitato da un ricchissimo Orco capace di trasformarsi in ogni genere di

animale. Il Gatto riesce con l’inganno a far trasformare l’Orco in un piccolo topolino per poi mangiarlo.

Il ragazzo dunque ha tutto quello che serve per poter sposare la deliziosa figlia del Re: titolo, castello, ricchezze e soprattutto l’amore della Principessa.

Ma l’animo sincero e genuino del giovane lo spinge a confessare le sue umili origini.

Il Re consentirà comunque alle nozze?



Autore C. Perrault

Adattamento e regiaElena Girardello

Cast Lorenzo Feltrin, Elena Girardello, Caterina Minute, Giacomo Pierobon, Elena Saccon

Musiche Edoardo Fainello

Costumi Sartoria del Centro Teatrale Da Ponte



All’arrivo ai bambini verrà consegnato una porzione di popcorn.