Popcorn a teatro - Capitan Sciabola e i pirati impreparati

Capitan Sciabola, Testarossa, Puzza e Tortellino sono i pirati protagonisti di questa storia ambientata sulla nave più caotica dell’oceano.

I personaggi, tutt’altro che eroici e completamente diversi l’uno dall’altro, saranno costretti ad affrontare una serie di peripezie al fine di raggiungere l’isola del tesoro, per poi capire che forse, il vero tesoro, l’avevano sempre avuto con loro.

La perdita della mappa sarà solo il primo degli infiniti equivoci causati dalla loro sbadataggine, e l’aiuto maldestro di una fata madrina renderà l’avventura ancora più esilarante con travestimenti, trucchi e incantesimi per i quali dovrà servirsi del giovane pubblico.

Uno spettacolo adatto ai bambini di tutte le età, capace di divertire e commuovere. Una storia che parla di amicizia, nella sua forma più sincera e spontanea.



TEMI

Le avventure di questa ciurma di pirati sono lo strumento perfetto per portare in luce temi quali l’espressione di noi stessi, l’inclusione, l’importanza della creatività e dell’immaginazione.

Il nostro scopo è quello di dare ai piccoli leggeri consigli sulla vita, sull’amicizia, insegnare l’ascolto di sé stessi e degli altri. Vogliamo spronarli a mettersi in gioco, provare sempre cose nuove ma anche a non prendersi mai troppo sul serio.



Testo e regia Laura Cestaro, Irene De Bon, Francesca Masini, Eleonora Ruzza, Ester Topolnjak

Con Giulia Bolgan, Laura Cestaro, Irene De Bon, Angela Prevedel, Eleonora Ruzza

Musiche Edoardo Fainello

Produzione Centro Teatrale Da Ponte

Costumi Sartoria del Centro Teatrale Da Ponte



All’arrivo ai bambini verrà consegnato una porzione di popcorn.