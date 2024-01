Popcorn a teatro - Il Decamerone 3 novelle in musica

Alla corte della Regina, tre giullari devono riuscire ad intrattenerla con le proprie storie, perché lei realizzi un loro desiderio. Tra musiche, rime, lacrime e risate, racconteranno le più belle storie del Decamerone, con protagonisti Chichibio e la sua gru, Lisabetta da Messina e Calandrino e la sua pietra magica, in un linguaggio che avvicini anche i più piccoli ad un mondo ricco di giochi, beffe e avventure di ogni tipo.



Le varie chiavi di lettura rendono questo spettacolo adatto ad un pubblico che spazia dalla tenera infanzia alla secondaria inferiore, con l’intento di avvicinare il capolavoro di Boccaccio ai più piccoli senza perderne la poesia e il fascino medievale. a cornice che avvolge le tre novelle, ovvero le peripezie dei tre giullari narratori, è il pretesto perfetto per portare il giovane pubblico a riflettere sull’importanza del credere in se stessi e nei propri sogni.



Le tre novelle sono raccontate in rima, accompagnate da melodie suonate dal vivo grazie a strumenti come chitarra, basso, clarinetto e la percussione corporea/body percussion. L’intero pubblico verrà chiamato a partecipare in varie occasioni, sia in maniera corale, battendo le mani a ritmo, sia salendo sul palco e interpretando dei personaggi all’interno della storia.