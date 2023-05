Porfirio Rubirosa live al Radiogolden - Unica data veneta del tour

Porfirio Rubirosa ha scelto il Radiogolden per presentare il live del suo ultimo album. Unica data veneta del tour per il cantautore veneziano, venerdì 19 maggio alle ore 21.30 al Radiogolden di Conegliano (Tv). Un’occasione unica per tutti gli appassionati di musica d’autore. Porfirio Rubirosa, infatti, è, attualmente, uno dei cantautori contemporanei più sorprendenti e apprezzati a livello nazionale.

Sicuramente dalla critica musicale, che gli ha assegnato nel 2021 la Targa Tenco per il miglior album a progetto con il collettivo “Isola Tobia Atypical Club”, e che lo ha scelto tra i finalisti del Premio De André 2022 tenutosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma, oltre ad averlo premiato proprio la scorsa settimana con la Targa 48, premio musicale in onore di Lucio Quarantotto (autore del successo mondiale “Con te partirò” di Andrea Bocelli), per i testi delle sue canzoni.

Ma anche dal pubblico, che ha decretato il successo di “Il furore composto nei teatri”, il suo tour nazionale nei teatri svoltosi tra marzo e aprile di quest’anno nelle principali città italiane, nel quale l’artista ha presentato live il suo ultimo lavoro discografico “Il furore composto” (Isola Tobia Label, 2023). Porfirio Rubirosa appartiene alla categoria dei cosiddetti cantautori disallineati. Artisti non convenzionali, alla Rino Gaetano, Piero Ciampi, Roberto Freak Antoni.

Nel corso di una carriera artistica quasi ventennale – l’esordio discografico risale al 2005 con l’album “Fresco e Spumeggiante” (La Stanzetta) – Porfirio Rubirosa ha attraversato i più svariati generi musicali, dal beat allo ska, dal folk al pop, mantenendo sempre coerente la propria cifra stilistica, nella quale i testi dei brani rappresentano il vero quid pluris della sua produzione.

In particolare nei due ultimi lavori dell’artista sandonatese, “Breviario di Teologia Dadaista” (Esibirsi, 2020) e il recentissimo “Il furore composto”, acclamati dalla critica (Rockol, SentireAscoltare, Extra Music Magazine) i calembour lessicali e il linguaggio dissacrante al limite del turpiloquio si coniugano perfettamente con la profondità di contenuti. Porfirio Rubirosa si autodefinisce “Il capo dei dadaisti” – provate a digitare su Google “Il Capo dei Dadaisti” e rimarrete sopresi dall’esito della ricerca – proprio perché la sua opera mescola gli assunti più astratti e filosofici con il linguaggio della strada. Le immagini più elegiache sono spesso seguite da altre assai poco edificanti, almeno dal punto di vista estetico, ma senza mai perdere il senso più profondo degli accostamenti artistici.

L’attività artistica di Porfirio Rubirosa travalica, infine, anche i confini stessi della musica. Sono note alcune sue incursioni artistiche, tra cui, soltanto per citarne alcune, una finta morte sul palco, in Piazza degli Scacchi a Marostica, oppure la lettura, in diretta Facebook, per nove ore di seguito, del libro “Cecità” di Saramago, in pieno lockdown (il video è facilmente reperibile su YouTube). Un artista a tutto tondo, quindi, che riserva sempre sorprese e che vale la pena di scoprire.

Assieme a Porfirio sul palco del Radiogolden di piazza San Martino ci saranno Il Drugo Arcureo, Carlo Zulianello e alcuni ospiti speciali: il “Poeta della Rivoluzione” Alfonso Simioni e la violinista Marta Stella.

Ingresso libero con contributo responsabile. Prenotazione tavoli via Whatsapp al 338 875 2823.