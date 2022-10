Baroque Experience 2022: ecco "Postludio romantico: 'Schubertiade'"

Si svolgerà sabato 29 ottobre, alle ore 20.45, nella Sala della Musica di Palazzo Giacomelli a Treviso (prenotazione obbligatoria al 351.9580807) il concerto conclusivo di Baroque Experience 2022, il Festival Internazionale dedicato alla musica antica che Fondazione Antiqua Vox propone per far conoscere al pubblico i grandi interpreti del panorama musicale internazionale, per valorizzare i luoghi più suggestivi di Treviso e per riscoprire il fascino di strumenti antichi restaurati grazie al progetto Restituire Bellezza.



Tra fine Settecento ed inizio Ottocento, Vienna può essere considerata la capitale musicale d’Europa e centro nevralgico degli impulsi di ricerca musicale e di innovazione tecnica degli strumenti presenti già nel Settecento. Il pianoforte diventò uno degli strumenti più popolari nella capitale asburgica, portando i costruttori dell’epoca ad affinare sempre di più le tecniche costruttive e aumentando esponenzialmente anche il numero degli artigiani specializzati nella loro costruzione. Il Fortepiano originale Joachim Ehlers, appartenente alla collezione di strumenti antichi di Fondazione Antiqua Vox e recentemente oggetto di un importante restauro, è uno strumento prezioso e raro, in quanto sono attualmente conosciuti solo sette strumenti a coda firmati Joachim Ehlers. Joachim Ehlers fu attivo a Vienna nei primi anni del XIX secolo e nel 1812 ottenne la licenza di costruttore nella medesima città. Nonostante la raffinatezza delle sue creazioni, che portò uno dei suoi fortepiani a far parte delle raccolte della Casa Imperiale, il nucleo di strumenti a lui attribuiti non supera i dieci esemplari. Questi strumenti presentavano un’accordatura che permetteva sonorità sempre più limpide e dolci, tanto nelle tonalità acute quanto in quelle gravi, consentendo loro di conciliarsi perfettamente con il repertorio di inizio Ottocento, sempre più tendente al gusto romantico.





Gallery

La fortepianista giapponese Yasuyo Yano renderà omaggio al grande compositore tedesco attraverso alcune delle sue sonate per pianoforte, recentemente oggetto di un approfondito studio culminato con l'incisione integrale di queste composizioni.