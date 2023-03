“Mettili in bolla”: come migliorare la postura

Migliorare la postura in maniera efficace e duratura, è questo l’obiettivo di “Mettili in bolla” l’appuntamento di formazione gratuita promosso da Tao Technologies e riservato a operatori professionali interessati alle ultime scoperte mediche per una rieducazione posturale. L’evento nazionale, giunto già all’ottava edizione, si svolgerà online, live sulla piattaforma Zoom, il 22 marzo prossimo dalle 18:30.

Durante il webinar di formazione, i partecipanti potranno conoscere Taopatch®, il dispositivo medico nanotecnologico certificato di classe 1 CE che, a differenza delle cure finora conosciute, può trattare in maniera continuativa i disordini posturali dei pazienti, senza chimica e senza alcun effetto collaterale.

Parteciperanno alla spiegazione il Dottor Fabio Fontana, CEO e Founder di Tao Technologies, affiancato da medici con varie specializzazioni (in Posturologia, Odontoiatria, Osteopatia e Fisioterapia) che porteranno la loro esperienza “sul campo” raccontando casi di studio e come hanno stabilizzato i pazienti “malati posturali”, senza l’uso di sostanze chimiche e con il dispositivo di facile applicazione.

L’evento si svilupperà attraverso quattro sessioni:

1. L’analisi delle Linee Guida del Ministero della Salute in ambito di posturologia non praticate da più del 90% dei professionisti addetti alla riabilitazione.

2. I 4 test diagnostici indispensabili per una corretta valutazione posturale.

3. Come la nanotecnologia Taopatch® può istantaneamente aiutare a bilanciare i recettori principali, migliorare l’equilibrio, rendere ogni movimento più fluido, detensionare le parti del corpo contratte, ridurre qualunque dolore dovuto ad un’errata postura, tensioni e contratture di spalle e bacino, le dismetrie funzionali inferiori e superiori.

4. Domande e risposte aperte per chiarire in diretta ogni tuo dubbio, domanda o curiosità.

Ad oggi, quasi 2.800 professionisti usano Taopatch® in Italia e più di 4.000 medici, dentisti e fisioterapisti hanno partecipato alla formazione gratuita “Mettili in bolla” con grandi risultati, come racconta Silvia Sartore, Fisioterapista: "Da diversi anni mi occupo della cura del dolore vertebrale persistente. Da quando utilizzo Taopatch® in studio, la mia professione è cambiata in maniera radicale. Con il percorso “tradizionale” ottenevo risultati soddisfacenti, ma adesso li ottengo in maniera più rapida e duratura per i miei pazienti. Inoltre, è diminuita anche la mia fatica fisica: pratico ancora molta terapia manuale, ma i risultati arrivano più velocemente e quindi è un risparmio energetico anche per me.

Riuscire a curare le persone in maniera più veloce e salutare è una missione importantissima di beneficio per gli altri e che sicuramente sta cambiando la mia vita tanto quanto quella di tantissime altre persone sia i professionisti che i pazienti".

Aggiunge l’Odontoiatra Chiara Pennacchioni: “Ho partecipato al primo corso per conoscere Taopatch® e per diventare applicatrice e non ho più lasciato questa tecnologia. Anzi, nella mia vita professionale e personale uso Taopatch® quotidianamente. Lo utilizzo prima di prendere le impronte, quando posiziono la diga per un comfort dei muscoli masticatori, come terapia del dolore, dopo interventi chirurgici o implantari. Il percorso formativo Taopatch® dà la possibilità di conoscere un mondo interessantissimo e rivoluzionario ed è l’occasione per conoscere numerosi colleghi per un confronto di crescita umana e professionale”.

Oltre all’appuntamento del 22 Marzo, Mettili in Bolla si terrà anche il 19 Aprile e il 24 Maggio. Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi sul sito https://lp.taopatch.com/.