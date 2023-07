Appuntamento di Arte Contemporanea ed Enogastronomia in collaborazione con MoCA ed Arte Laguna Prize.

In esposizione opere dell'artista cubano Pozas, già esposto a Venezia, best seller in Arsenale Nord ed ora visibile alla Tenuta Amadio.



Conferme : 0423 560099 - 3463369128 info@tenutamadio.com