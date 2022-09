Pozzoserrato e i giardini dipinti ai “Giovedì della cultura"

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 22 settembre sarà dedicato a “Pozzoserrato e i giardini dipinti - Casa da Noal e il giardino vissuto”. Relatore è il prof. Eugenio Manzato, storico dell’arte e già Direttore dei Musei Civici di Treviso.



Il tema

In vista della Giornata nazionale degli Amici dei Musei, che si celebra il prossimo 8 ottobre e che ha per tema “I giardini in arte”, il professor Manzato esporrà il programma della giornata con illustrazione di alcune opere di Ludovico Pozzoserrato in cui compaiono giardini. Si parlerà anche del giardino “arredato” con sculture antiche di Casa da Noal a Treviso.



Eugenio Manzato

Storico dell’arte è stato Direttore dei Musei civici di Treviso dal 1980 al 2001. E’ presidente dell’Associazione Amici dei Musei e dei monumenti di Treviso.



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 95 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.



Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.