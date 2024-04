Pranic healing – corso base a Montebelluna

In questo Corso si spiegano la natura del Pranic Healing e le sue Leggi fondamentali.



Vengono insegnate le tecniche di sensibilizzazione delle mani per poter percepire il livello energetico e le condizioni delle Aure e dei Chakra, ed effettuare una vera e propria diagnosi del corpo energetico.



Si impara a fare lo sweeping: generale e localizzato;

ad energizzare con il Prana ed a stabilizzare.



Si apprendono una serie di tecniche per guarire a livello energetico numerosi disturbi; tecniche di autoguarigione; guarigione a distanza; guarigione spirituale; tecniche specifiche per evitare la contaminazione eterica.



Vengono introdotte le 5 Virtù e la Costruzione del Carattere.



Viene inoltre introdotta la Meditazione sui Cuori Gemelli un potente strumento di autoguarigione pranica e guarigione del Pianeta.



PREREQUISITI: nessuno



DURATA: 2 giorni – sabato 11 e domenica 12 Maggio 2024 –



ORARIO: dalle ore 9.30 alle ore 18.00 – con pausa pranzo di circa un’ora



COSTO: 250 euro comprensivi di



certificato di partecipazione originale dell’Institute for Inner Studies con valore internazionale.

testo del livello base gratuito con pre-iscrizione

Conducono:



Laura Bordignon – presidente associazione Shakty Pranic Healing di Treviso; istruttrice e formatrice Pranic Healer da oltre 25 anni.



Gallery

Posti limitati – Richiesta prenotazione al 3423722161 o info@alberodeidesideri.org