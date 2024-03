Pranic Healing Day - Trattamenti gratuiti dimostrativi

Un pomeriggio insieme ad operatori certificati per provare dal vivo il potere del Pranic Healing.

Esso è la disciplina della guarigione pranica o energetica, che si basa sulla constatazione che abbiamo un corpo energetico oltre che fisico e che ogni disturbo fisico, emozionale o mentale si manifesta come alterazione di questa energia.



Ognuno di noi possiede la capacità di percepire con le proprie mani quest’energia che ci circonda.

Utilizzando questa energia, attraverso tecniche adeguate possiamo riequilibrare il nostro sistema energetico, fisico ed emozionale.



Ti aspettiamo per un’analisi e un trattamento energetico gratuito con questa incredibile tecnica.

Prenota il tuo posto:

Cell. 348 5279427 Mariagrazia o mariagrazia.salogni61@gmail.com



Prenotazione obbligatoria – posti limitati – trattamenti gratuiti