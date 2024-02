PRANIC HEALING – SERATA DI PRESENTAZIONE



Il Pranic Healing è la disciplina della guarigione pranica o energetica.

Si basa sulla constatazione che abbiamo un corpo energetico oltre che fisico e che ogni disturbo fisico, emozionale o mentale si manifesta come alterazione di questa energia.

Il Pranic Healing può correggere questi squilibri attraverso l’applicazione di tecniche adeguate al fine di ripristinare salute ed armonia.

Può essere praticato su se stessi o su altre persone senza contatto fisico.

La serata è volta a far conoscere un’arte terapeutica efficace per ottenere l’equilibrio energetico, presupposto essenziale di una buona salute psicofisica.

I partecipanti potranno ricevere un’analisi energetica gratuita.



Ingresso libero – richiesta prenotazione- posti limitati



con Mariagrazia Salogni richiesta prenotazione cell. 348 527 9427 – posti limitati