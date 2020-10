Pranzo autunnale giapponese con Yuri

Prenotazioni su https://forms.gle/RvTj2i1Zfp8irtRr8

Ikiya ha momentaneamente sospeso le Giapp’Osteria, ma questo non vuol dire che smettere del tutto con i nostri eventi culinari, anzi! Assieme a Yuri abbiamo creato per voi un nuovo, esclusivo percorso alla conoscenza della cucina stagionale giapponese. Iniziamo a novembre con il primo dei nostri appuntamenti, durante il quale esploreremo la cucina tradizionale autunnale. Largo quindi a zucche e castagne! Questo evento, che prevede un numero limitatissimo di persone (massimo 14), e durante la quale verrete seguiti da Yuri, Elisabetta e Antonella, vi porterà nel Giappone autunnale, con un menu creato da zero per voi.

Yuri vi spiegherà le pietanze, e farà una dimostrazione in diretta di tempura, per spiegarvi i trucchi per una frittura perfetta. Elisabetta abbinerà i sake ai piatti del pranzo, illustrandovene la storia e le caratteristiche, mentre Antonella vi spiegherà i tè scelti per voi. Il tutto con Ikiya a vostra completa disposizione, poiché l’evento si svolgerà a porte chiuse e solo su prenotazione.

Quando e dove: domenica 15 novembre 2020, ore 12.30, presso Ikiya, Via San Nicolò 15, 31100 Treviso.

Menu, costi e svolgimento del pranzo

Menu

Nasu no nambanzuke ナスの南蛮図家: melanzane fritte con marinatura aromatica;

Tempura autunnale 秋の天ぷら: zucca, melanzane e gamberi / la versione vegetariana prevede zucca, melanzane, cipolle e carote;

Kuri gohan 栗ごはん: riso alla giapponese con castagne;

Roll kabetsu ロールキャベツ: involtini di cavolo ripieni di macinato di carne / la versione vegetariana prevede il tofu;

Kuri iri matcha roll cake 栗抹茶ロールケーキ: pandispagna al matcha, con crema alla panna e castagne dolci, creato per voi dalla bravissima Anna di Frollalà;

Sake e tè abbinati ai piatti.

Costo: 50,00€ a testa che comprendono tutte le portate del menu, show cooking di tempura da parte di Yuri, schede e degustazioni di tè e sake proposti durante il pranzo.

Accesso riservato ai soci ordinari NB 2020: se non siete soci potete fare la tessera ad un costo aggiuntivo pari a 5,00€.

Numero massimo di persone: 14, divisi in tavoli da 2 e da 4, distanziati tra loro. Ikiya ha a disposizione un solo tavolo da 4 persone. Siete pregati di comunicarci al momento della prenotazione se volete prenotarlo. In caso contrario verrete automaticamente fatti accomodare su un tavolo da 2.

NOTA IMPORTANTE: data la natura dell’evento, i pochi posti a disposizione e le normative anti-covid (che Ikiya osserva pedissequamente per la vostra sicurezza), possiamo solo accettare prenotazioni in numero pari (2 o 4 persone).

Come funziona la prenotazione?

Basta registrarsi online su https://forms.gle/RvTj2i1Zfp8irtRr8 oppure direttamente da Ikiya, fornendo i propri dati, il numero di persone e il tipo di menu scelto (classico o vegetariano).

Dopodiché avrete 24 ore per confermare la prenotazione attraverso il versamento della caparra (25,00€ a testa), che naturalmente vi verrà scalata dal conto finale.

Le prenotazioni chiudono giovedì 12 novembre alle 14.00. Non accettiamo alcun tipo di prenotazione giunta dopo la chiusura.

Le caparre sono restituibili qualora modifichiate o cancelliate la prenotazione entro mercoledì 11 novembre. Tutte le modifiche e le cancellazioni effettuate da giovedì in poi la perdono automaticamente.