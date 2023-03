Pranzo scomposto da 47 Anno Domini

Avete mai vissuto l'esperienza di scomporre il vino?



Noi si, e vogliamo condividere con voi l'esperienza per condurre il vostro palato a incontrare lo straordinario mondo del vino e dei suoi abbinamenti con il cibo, per sviluppare quella sensibilità complessa e raffinata indispensabile per imparare a degustare. In un format del tutto inedito vi faremo scoprire i gusti acido, sapido e tannico e proverete le sensazioni di glicerina, zucchero e alcool, con l'obiettivo di ritrovarli nel vino e nel cibo.



Un pranzo degustazione da vivere, che non si può raccontare a parole!