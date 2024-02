"Preganziol, Veneto, Italia: insieme nella lotta contro la violenza di genere"

Tutti coloro che sono sensibili al tema della violenza sulle donne sono invitati a partecipare all'incontro aperto alla cittadinanza che si terrà lunedì 5 febbraio alle ore 20.45 presso la sala conferenze della Biblioteca di Preganziol.

Quotidianamente siamo investiti da notizie di donne abusate, picchiate ed uccise tanto che rischiamo quasi di assuefarci. Invece bisogna parlarne, affrontare e continuare a tenere alta l' attenzione.

È per questo che l'incontro avrà come ospite e relatrice l'onorevole Martina Semenzato presidente della commissione bicamerale sul femminicidio e sulla violenza di genere che con l'autorevolezza che deriva dal suo ruolo ci aiuterà a capire come affrontare il problema e quali siano le soluzioni possibili.