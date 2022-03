Le dolci colline di Premaor: tour enogastronomico

Ci incammineremo lungo i sentieri che si snodano tra le dolci colline di Premaor, dove scopriremo angoli incantati ricchi di storia e cultura.



Questo paesaggio, unico nel suo genere, è testimonianza di un’attività agricola stagionale praticata dalle singole famiglie che si trasferivano dai centri abitati limitrofi nel periodo estivo. Un salto nel passato, quando il tempo era scandito dal lento scorrere delle giornate e l’economia era legata soprattutto all’allevamento del bestiame e alla coltivazione della vite.



Questa, infatti, è una delle zone più vocate alla coltivazione del Verdiso, dove l’esistenza di questo vitigno a bacca bianca è accertata da secoli.



Concluderemo l’escursione visitando una cantina storica dove scopriremo tutti i segreti del Verdiso e degusteremo questo vino accompagnato da prodotti tipici locali.



RITROVO: Miane (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 33 per gli adulti, € 28 analcolico, € 23 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 5.5 km

DIFFICOLTÀ: medio. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su abituati a camminare e con un discreto livello di allenamento. Adatto al nordic walking.

DISLIVELLO: 250 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking (importante avere una suola ben solcata in quanto in autunno e in inverno il sentiero presenta dei tratti fangosi), almeno 1 lt di acqua a persona, snack, bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 72 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3IGu7GX

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/colline-di-premaor-tour-enogastronomico/