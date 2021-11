Premiazione della settima edizione del Concorso Vincenzoni

Cerimonia di premiazione del Concorso Vincenzoni per Soggetti e Musiche per Film. Saranno premiati due soggetti della Sezione Generale a tema libero e due soggetti della sezione B Una storia Veneta.

Per la sezione Musica saranno premiate due partiture composte appositamente per la sequenza iniziale del film Malena (2000),regia di Giuseppe Tornatore su soggetto di Luciano Vincenzoni.



A chiusura della cerimonia l'ensemble terrà un concerto di musica da film con l'esecuzione di brani di celebri colonne sonore.