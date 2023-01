Premiazione della decima edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdì 20 Gennaio 2023 presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova avrà luogo la Premiazione del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro. Eurointerim organizza dal 2007 il Concorso nazionale Donna e Lavoro, che promuove e valorizza idee al femminile, sostenendo la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti di impresa pensati da donne o per le donne. Possono partecipare al Concorso imprenditrici di ogni età che si siano distinte nell'ambito lavorativo, fondando una nuova startup o contribuendo all'innovazione in un'azienda consolidata. “Con grande soddisfazione – spiega il Presidente dell’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa Luigi Sposato – siamo giunti alla decima edizione del nostro Concorso e avremo modo di scoprire i nomi delle vincitrici e di conoscerne i progetti. L’idea vincente verrà premiata con euro 3.000. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con euro 2.000 e 1.000”. La Giuria del Concorso è composta da 7 donne con profili lavorativi diversi ma accomunate dallo spirito imprenditoriale al femminile: Marisa Roncato, imprenditrice dal 1995 e fondatrice del Brand CIAK Roncato; Alessia Selmin, vincitrice della prima edizione del Concorso, oggi Coordinatrice delle attività Formative del CDL di Ostetricia di Padova; Margherita Morpurgo docente presso l'Ateneo Patavino e ricercatrice nel settore della nanomedicina; Sonia Perazzolo, Imprenditrice e Past Presidente dell'associazione FIDAPA del Distretto Nord Est; Francesca Pievani e Alice Zantedeschi, vincitrici dell’ottava edizione del Concorso con Fili Pari, la startup innovativa che produce capi di abbigliamento realizzati con il primo tessuto, da loro brevettato, realizzato con polvere di marmo e Amelia Cuomo, proprietaria di Pasta Cuomo, storico pastificio di Gragnano. In occasione dell’importante traguardo della decima edizione del Concorso, Eurointerim sostiene le migliori studentesse dell’Università degli Studi di Padova dell’A.A. 2022/2023 con 5 borse di studio del valore di 1000€ ciascuna. Le borse di studio verranno consegnate alle studentesse durante la Premiazione.