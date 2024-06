Premio Club Service Marca Trevigiana - 5^ edizione

Lunedì 10 giugno alle 18 all'Auditorium Santa Caterina di Treviso, cerimonia pubblica della quinta edizione del Premio Club Service Marca Trevigiana, istituito congiuntamente dai Club Rotary, Lions, Soroptimist e Inner Wheel, per premiare persone, enti e istituzioni della Provincia di Treviso che si sono distinti nella realizzazione di interventi di particolare entità e di servizio alla comunità. Con questa iniziativa condivisa, i Club Service trevigiani continuano a dare visibilità alle realtà riconosciute come eccellenze del territorio, con l'erogazione di un contributo economico a sostegno a quelle ritenute più meritevoli.



I destinatari del Premio sono stati selezionati tra le proposte presentate, secondo una turnazione concordata in precedenza tra i promotori, dai Club Rotary della Provincia di Treviso. Il Comitato del Premio (costituito da un socio designato per ogni associazione) ha poi selezionato sette candidati e nel corso della cerimonia lunedì prossimo decreterà uno o più assegnatari del Premio Club Service Marca Trevigiana 2024, che si sostanzierà in una somma in denaro costituita dai versamenti effettuati a tal fine da ciascun

Club di servizio della Marca. Anche l'entità della donazione sarà comunicata solo al termine dell'appuntamento, il cui obiettivo primario sarà quello di dare a tutte le attività segnalate l'opportunità di presentarsi al pubblico ed esporre i loro progetti.



Infatti, il Premio Club Service Marca Trevigiana è stato istituito nel 2017 per dare visibilità a chi opera volontariamente per il bene della comunità rispondendo alle necessità dei suoi ambiti più complessi, dall'istruzione e formazione all'arte e la cultura; dallo sport e l'ambiente al sostegno alle fragilità. Una visibilità che non vuol essere celebrativa ma stimolante per fare della progettualità un valore condiviso nella comunità.



Ingresso libero