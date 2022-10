Premio Comisso 2022 - 41° edizione - Incontro di finale

Sabato 8 ottobre, il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso ospita alle 10 l’incontro finale del Premio letterario Giovanni Comisso – Regione del Veneto Città di Treviso, giunto alla sua XLI edizione. I 70 componenti della Grande Giuria sono chiamati a votare in seduta pubblica le opere delle due terne finaliste nelle sezioni Narrativa Italiana e Biografia, selezionate dalla Giuria Tecnica lo scorso 10 giugno, sempre in seduta pubblica alla Tipoteca Italiana di Cornuda.



Nella Narrativa italiana i selezionati sono:

Il vangelo degli angeli di Eraldo Affinati (Harper Collins Italia)

Il digiunatore di Enzo Fileno Carabba (Ponte alle Grazie)

Dice Angelica di Vittorio Macioce (Salani).



Nella Biografia:

Belle Greene di Alexandra Lapierre (edizioni e\o)

Giocatori d'azzardo di Virman Cusenza (Mondadori)

Stefan Zweig. L'anno in cui tutto cambiò di Raoul Precht (Bottega Errante).



La Giuria Tecnica del Premio ha selezionato i finalisti tra le 183 opere inviate alla selezione, di cui 151 nella narrativa italiana e 32 per la biografia. La Giuria Tecnica è presieduta da Pierluigi Panza e composta anche da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Sergio Perosa e Filippo Tuena. Con il coordinamento dell’Area Scuola di Assindustria Venetocentro, riprendono in presenza gli incontri con gli studenti degli scrittori finalisti di questa edizione del Premio Comisso..



In questo incontro di finale viene consegnato il primo Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, promosso dall'Associazione Amici di Comisso con il sostegno di CentroMarca Banca, per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o residenza in Veneto, che si sia affermato a livello nazionale ed internazionale. La vincitrice di questa prima edizione è Antonia Arslan, scrittrice, traduttrice e saggista italiana di origine armena. Laureata in archeologia, ha insegnato Letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Padova. Disponibili nel sito www.premiocomisso.it le interviste a tutti gli autori e molti altri materiali.