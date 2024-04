Premio Mazzotti Ragazzi - Premiazione

Giunge al termine la 13^ edizione del Premio Mazzotti Ragazzi, promosso dall’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti e dall’Assessorato alla cultura e pubblica istruzione del Comune di San Polo di Piave con il sostengo della Fondazione “Americo e Vittoria Giol” di San Polo di Piave e di SAVNO srl e in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Statali e Paritari di Codogné, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave e Vazzola, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Conegliano 1, 2 e 3, Collegio Brandolini - Rota di Oderzo e Collegio Immacolata di Conegliano. Riservato alle alunne e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado della sinistra Piave, il concorso si concluderà sabato 20 aprile con l’annuncio e la premiazione dei tre vincitori, al Parco Gambrinus di San Polo di Piave (Treviso) alle 15.00.



Gli alunni sono stati invitati a riflettere sul tema dei paesaggi naturali e antropici, forgiati nel tempo dall’azione dell’uomo, e a presentare un paesaggio a loro caro evidenziando le trasformazioni che lo hanno plasmato. Come osservava Giuseppe Mazzotti alla fine degli anni Sessanta, infatti, alcuni paesaggi sono stati completati e ingentiliti dall’opera dell’uomo, altri, invece deturpati.



Quest’anno alla giuria del Premio Mazzotti Ragazzi, composta da cinque docenti e professionisti legati al mondo della scuola presieduta da Lorena Gava, sono pervenuti 87 elaborati da 23 classi di 7 istituti comprensivi statali e paritari. La giuria ha selezionato i tre lavori più meritevoli, segnalandone altri che, pur non essendo rientrati nel podio, hanno sviluppato in modo approfondito e originale il tema del concorso.



Ai primi tre studenti classificati sarà consegnata una borsa di studio in buoni libro: al primo del valore di 300 euro, al secondo di 200 euro e al terzo di 100 euro; inoltre, ciascun vincitore riceverà un pc portatile offerto da SAVNO Srl.





Tel. 0422 855609, info@premiomazzotti.it, www.premiomazzotti.it