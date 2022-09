Premio "Ponte della bonta": la 46^ edizione sarà in Loggia dei Cavalieri

Con grande emozione vi annunciamo che quest’anno la cerimonia di consegna dello storico Premio Ponte della Bontà si terrà nella meravigliosa e unica Loggia dei Cavalieri.



Il premio è volto a chi, a vario titolo, dedica il proprio tempo a favore della comunità. Persone che con la loro umiltà, gentilezza, umanità e impegno sono l’orgoglio della Marca Trevigiana, poiché portano avanti azioni benefiche di gran pregio e valore sociale in modo volontario.



Ancora più prezioso è come tutto questo benevole contributo sociale venga offerto con silenzio e riservatezza. Ecco perché noi ci teniamo a presentarvi anche quest’anno i volti di chi aiuta a migliorare la comunità in cui viviamo.



Domenica, a partire dalle ore 10:00, vi aspettiamo in centro città!