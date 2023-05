Prequalificazioni Italy Major Premier Padel

Orario non disponibile

Quando Dal 19/05/2023 al 21/05/2023 Orario non disponibile

Vuoi vivere il sogno di giocare a Roma la tappa italiana del torneo italymajorpremierpadel ?



Iscriviti entro il 17 maggio ore 12.00 a questo link ?? https://bit.ly/3LK1Gui e potrai accedere al tabellone di pre qualificazione del più importante torneo di Padel d'Italia!



Il torneo allo Sporting Life Center inizia venerdì 19 dalle ore 17.00 e si svolgerà anche nella giornata di sabato 20 e domenica 21 con le finalissime!



E per tutti coloro che vorranno venire a vedere le partite vi aspetta un appuntamento da segnare in agenda: il 20 maggio dalle 17.00 ci sarà a grande richiesta il Players Party, non mancate!!!