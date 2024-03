Presentazione “Animali, uomini e parchi” - Incontro con l’autore Giampiero Sammuri

Ecco la presentazione del libro “Animali, uomini e parchi” di Giampiero Sammuri in programma per mercoledì 6 marzo alle 17.30 nella Sala Verde c/o Palazzo Rinaldi - Comune di Treviso. L’evento - organizzato dall’ente Parco del Fiume Sile nell’ambito delle attività divulgative e informative - è patrocinato dalla Regione Veneto e dal Comune di Treviso.

Nel corso dell’evento sarà presentato il libro del biologo, specialista in amministrazione pubblica, esperto di aree protette Giampiero Sammuri: un volume di grande valenza ambientale che parla di animali, uomini e parchi attraverso esperienze personali dell’autore e approfondimenti scientifici delle tematiche generali. Una raccolta di riflessioni, vissute in prima persona dall’autore negli ultimi vent’anni di lavoro trascorsi a salvare e gestire specie minacciate e aree protette.

Programma

Saluti delle autorità

Intervengono:

Francesco Mezzavilla, biologo

Mauro Bon, Museo Storia Naturale di Venezia

Collegamento online con Luca Santini, Presidente Federparchi

Dialoga con l’autore la dottoressa Santina Grande, direttrice del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Modera Martina Berno, addetta stampa del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

Profilo Giampiero Sammuri

Sammuri, biologo, specialista in amministrazione pubblica, esperto di aree protette, è autore di oltre 30 pubblicazioni in campo zoologico ed ambientale e di piani faunistici, consulente in piani di controllo della fauna selvatica, impegnato in attività didattiche e di formazione in biologia, conservazione della biodiversità e gestione delle aree protette.

Dirigente delle aree Ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto e della Provincia di Siena, presidente del Parco regionale della Maremma dal 2000 al 2012, presidente di Federparchi (Federazione Italiana dei parchi e delle riserve naturali) dal 2009 al 2023, Presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano e coordinatore della Riserva Mab Unesco Isole di Toscana. È l’ideatore del progetto per la reintroduzione del falco pescatore in Italia, per il quale ha ricevuto dal WWF Italia il “Panda d’oro” nel 2006. La Regione Toscana lo ha premiato con il “Pegaso d’oro” nel 2017, per l’impegno e la dedizione nella gestione della nidificazione della prima tartaruga Caretta Caretta nell’Isola d’Elba e nel 2021 per i risultati raggiunti come Presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano nell’impegno per la sostenibilità e la tutela ambientale.