Presentazione del volume “L'Ateneo di Treviso - Due secoli di cultura della città e per la città”

Venerdì 10 giugno, alle ore 17, nel Salone di Palazzo di Trecento si terrà la presentazione del primo di due volumi “Ateneo di Treviso - due secoli di cultura e della Città per la Città”. Ateneo di Treviso, fra le istituzioni culturali più importanti, celebra così duecento dodici anni di storia ma anche di contributi, di relazioni e studi in ambito umanistico e scientifico, ancora oggi oggetto di approfondimento da parte di ricercatori, studenti e accademici.

Il libro è opera del professor Giuliano Simionato, anni di lavoro alla ricerca di fatti e persone appartenenti dell'Ateneo di Treviso, istituzione culturale istituita da Napoleone il 25 dicembre 1810, assieme a quelli di Venezia, di Brescia e Bergamo, al fine di modernizzare le esperienze elitarie delle precedenti accademie illuministiche. In un arco di tempo particolarmente lungo l'Ateneo di Treviso ha avuto un ruolo centrale nella crescita della cultura a Treviso e nella Marca, per questo la biografia dei soci dell'Ateneo scandisce i momenti della crescita e dello sviluppo della città e della provincia. Il primo volume offre una immagine intensa e vivace dell'ambiente socio-culturale del quale l'Ateneo si è impegnato e che ha contribuito ad affinare. Una memoria che sottolinea ancor oggi, dopo oltre due secoli di attività, la responsabilità dell'Ateneo nella diffusione del sapere, frutto di confronto e di dibattito, proprio come l'autore del volume afferma: «La cultura è l'anima di un paese, è memoria, esperienza, scienza, bisogno vitale che rifugge da presunzione ed ignoranza».

Edito da Antiga, il libro contiene i seguenti capitoli: La cultura a Treviso nell'età dei Lumi; I mutamenti politici e nuovi scenari; Le istituzioni cittadine e la stampa; Nascita ed esordi dell'Ateneo; La presidenza Marzari; Le nuove Memorie e questioni linguistiche; Il quinquennio 1819-1834; I fervidi anni Trenta; L'Ateneo nell'epoca prerisorgimentale; La presidenza Liberali; Il decennio della presidenza Fapanni; I rinnovati studi di agronomia; Verso tempi nuovi; Dialetto, poesia e scienza del linguaggio; L'Ateneo fra il 1848 e l'Annessione; Gi Anni Sessanta; L'Ateneo dopo l'Annessione; La presidenza Caccianiga e le grandi inchieste.La nuova sede e l'opera di Luigi Bailo; Il trapasso nel Novecento; La guerra e il ritorno alla vita civile.