Presentazione candidati terzo polo a Treviso

Conferenza Stampa

Giovedì 8 settembre alle 17.30 inaugurazione sede Terzo Polo – Italia Viva e Azione e presentazione candidati con Sara Moretto e Valentina Grippo



Siete invitati alla Conferenza Stampa di presentazione della sede elettorale del Terzo Polo – Lista Calenda (Italia Via e Azione), giovedì 8 settembre alle 17.30 in Via Isola di Mezzo, 22 a Treviso.



Saranno presenti l’on. Sara Moretto, capolista del Terzo Polo – Italia Viva e Azione nel plurinominale al Senato di Veneto 1 e Valentina Grippo, capolista per il plurinominale alla Camera dei Deputati. Interverranno anche Paola Bergamo, candidata all’Uninominale per il Senato e capolista al plurinominale, sempre per il Senato; Alessandra Nava, candidata all’Uninominale per la Camera dei Deputati; Giuseppe Antonello, candidato al plurinominale per il Senato, Martina Cancian, Marco Garbin e Rino Bellato, candidati alla Camera dei deputati nel plurinominale.





Antonella Antonello, 335.432952