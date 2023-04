Alla Libreria Ubik la presentazione del libro "Una crudele convergenza di interessi"

“Una crudele convergenza di interessi. Un delitto, tre numeri e un segreto per Giusto Zaia”. È questo il titolo del nuovo romanzo giallo dello scrittore trevigiano Gianluca Ascione, già vincitore nel 2008 del premio Gran Giallo Citta? di Cattolica, nel 2012 del premio Gran Giallo Città di Romagna e nel 2016 del concorso Rosso d’Inverno. Il libro, edito dalla castellana Panda Edizioni quale seguito della precedente uscita del 2022 “Maledico il tuo sangue”, è sul mercato da alcune settimane e fin da subito ha riscosso un vasto consenso sia di pubblico che di critica.

L'evento della presentazione si terrà sabato 22 aprile alle ore 18.00 presso la Libreria Ubik-Treviso (Corso del Popolo 40).

Trama

Maggio 1981. Domenico Monti, ricco industriale di Castelfranco Veneto, città natale del Giorgione, si trova nel suo ufficio: è sera e, all’interno della fabbrica di mobili, non c’è più nessuno. Dopo aver chiuso la porta col chiavistello, afferra la cornetta e compone un numero. All’altro capo del telefono risponde una voce femminile; all’improvviso la donna avverte un forte rumore e da quel momento in poi la linea si interrompe. Che cosa è successo? Sul posto si recano il vicecommissario Giusto Zoia, ex ufficiale della Squadra Mobile, e il suo fedele braccio destro, il tenente Luca Dalmasso. La scena del crimine è piuttosto confusa e per fare chiarezza i due poliziotti dovranno indagare a fondo nella vita dell’uomo. Chi lo voleva morto?

Biografia dell’autore

Gianluca Ascione, classe 1975, risiede tra Roma e Treviso, sua città natale. Laureato in giurisprudenza, collabora con uno studio legale. Nel 2008 ha vinto il premio Gran Giallo Citta? di Cattolica col racconto Fino all’ultimo respiro (ed. I Gialli Mondadori). Nel 2012 ha vinto il premio Gran Giallo di Romagna. Nel 2013 un suo inedito e? stato inserito nella raccolta Montevarchi in Giallo. Per i tipi di Panda Edizioni ha pubblicato i noir Polvere & Ombra (#1 Kindle Store nella sezione Gialli e Thriller), Rapsodia in rosso e Fatti uccidere con protagonisti l’ispettore Rita Giannetti e l’investigatore privato Emidio Galasso, e il giallo Maledico il tuo sangue. Inoltre, ha pubblicato il thriller storico Le Canaglie del Venerabile, terzo classificato al premio Giallo Indipendente e vincitore del Premio Letterario Città di Ladispoli nella sezione riservata ai gialli e thriller. Nel 2016 ha vinto il concorso Rosso d’Inverno.