Presentazione progetto "Dance Well - Ricerca e movimento per il Parkinson"

Presentazione al pubblico e alla stampa del progetto Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson, ideato da CSC Centro per la Scena Contemporanea e promosso da Villa Parco Bolasco – Università di Padova – UniPadova sostenibile in collaborazione con VARCITIES, Comune di Castelfranco Veneto, ULSS 2 Marca Trevigiana.



Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson è una pratica di danza ideata nel 2013 dal Comune di Bassano del Grappa (VI) attraverso il suo CSC – Centro per la Scena Contemporanea, rivolta principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Una delle sue caratteristiche fondamentali è quella di svolgersi sempre all’interno di spazi significativi dal punto di vista culturale (musei, parchi, ville ecc.) che entrano in dialogo con il processo artistico, distinguendo così Dance Well dalle pratiche tradizionali in sale di danza, palestre o spazi per la riabilitazione in senso stretto. Nata a Bassano del Grappa, la pratica si sta ora diffondendo sul territorio nazionale: sono attive classi a Schio, Verona, Torino, Firenze, Roma, Bergamo e, dal 2022, a Milano e Recanati. È presente anche nel panorama internazionale, in particolare in Giappone e a Hong Kong.



A Castelfranco Veneto sarà la Sala delle feste di Villa Parco Bolasco ad ospitare ogni lunedì dalle 16 alle 17, a partire dal 17 gennaio 2022, i nuovi dancers e i loro teachers. La partecipazione alla pratica Dance Well è gratuita e aperta a chiunque, senza limitazioni di età e condizione psicofisica. È necessario iscriversi tramite e-mail (comunicazionefestival@comune.bassano.vi.it) o telefono (0424 519804) ed essere in possesso del Green Pass rafforzato.