Una graphic novel per raccontare Bepi Mazzotti

Bepi Mazzotti, straordinario ed eclettico intellettuale trevigiano, diventa protagonista di una graphic novel: “Bepi Mazzotti. Il Robinson delle ville venete”, la cui realizzazione è stata promossa dal Premio Letterario Gambrinus Mazzotti* e resa possibile grazie alla collaborazione di Treviso Comic Book, sarà presentata al pubblico sabato 11 marzo alle 17.00 a Palazzo Giacomelli a Treviso.

Giuseppe Mazzotti è stato un personaggio visionario e innovatore, che si è cimentato in molti ambiti. Questo suo essere da un lato “50 anni in anticipo” sulla lettura e l’interpretazione di numerosi fenomeni – dalla gestione del paesaggio alla salvaguardia delle ville venete, dalla promozione del territorio alla valorizzazione dei prodotti artigianali – e, dall’altro, l’aver rivolto la sua attenzione e il suo impegno a settori d’interesse apparentemente distanti, rende difficile inquadrarlo in una definizione precisa e capirne appieno il valore. La storia a fumetti va quindi proprio in questa direzione: l’obiettivo è offrire una chiave di lettura e di interpretazione all’opera di Mazzotti, trasmettendo la portata del suo contributo, ancora oggi attuale e prezioso.

“Abbiamo voluto raccontare le sue imprese – spiega Pier Francesco Ghetti, presidente del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti – utilizzando la tecnica del fumetto, in primo luogo perché questo tipo di linguaggio si presta bene a raccontare le vite avventurose e poi per riuscire ad avvicinare a questo esemplare unico di “civil servant del bello” un numero sempre maggiore di giovani”.

Per i giovani, ma non solo: la graphic novel illustrata da Paolo Gallina (che già ha curato l’immagine del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti Giovani nel 2022), con la sceneggiatura di Luca Vanzella (primo e unico trevigiano ad aver mai scritto una storia di Dylan Dog) e il coordinamento di Alberto Polita, è un racconto adatto ad ogni età, per riappropriarsi di una parte della nostra storia e lasciarsi contagiare dall’amore per il territorio che mosse Mazzotti in ogni sua battaglia.

Il racconto si struttura come un dialogo, che tocca vari argomenti, tra Bepi Mazzotti e il Veneto, rappresentato come una splendida donna, non sempre consapevole della propria bellezza e delle proprie ricchezze.

Alla presentazione di sabato 11 marzo interverranno il presidente del Premio Pier Francesco Ghetti, il direttore del Treviso Comic Book Festival Alberto Polita e il fumettista e docente dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia Matteo Alemanno che dialogheranno con gli autori, lo sceneggiatore Luca Vanzella, l’illustratore Paolo Gallina e la colorista e concept artist Alessandra Kerstulovich.

A margine si potrà acquistare il volume al prezzo promozionale di euro 10,00.

