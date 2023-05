Presentazione della guida “111 luoghi delle colline del Prosecco che devi proprio scoprire”

L’amministrazione di Farra di Soligo organizza, per mercoledì 24 maggio 2023, la presentazione della Guida Emons “111 luoghi delle colline del Prosecco che devi proprio scoprire” di Jasmine Cattai Paladin ed Elena Zanardo. Dov’è stata stappata la prima bottiglia di spumante d’Italia? Può una pietra essere dolce? Cos’hanno in comune un moderno lanificio e gli antichi Aztechi?

A metà strada tra la Laguna di Venezia e le Dolomiti sorgono le dolci colline che da Valdobbiadene si estendono verso est fino ai piedi delle Prealpi. Un paesaggio che è la spettacolare espressione architettonica di un ambiente naturale plasmato nei secoli dall’opera dell’uomo, un patrimonio straordinario il cui valore è stato riconosciuto nel 2019 dall’UNESCO. Un mosaico di boschi, irti declivi e scoscesi ciglioni erbosi ricoperti da vigneti, dove l’azione combinata della natura e delle abili e pazienti mani contadine, nel corso dei secoli, ha plasmato un paesaggio di spettacolare bellezza. Questa guida vi permetterà di esplorare luoghi, persone, storie e geniali intuizioni che compongono il sapore unico di questo territorio produttore di uno spumante decantato a livello internazionale. 111 tappe sulla Strada del Prosecco, 111 storie di imprese e di un territorio che ha fatto del vino l’espressione più sincera della propria anima. La pubblicazione è patrocinata dall’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Sarà presente l’autrice, Jasmine Cattai Paladin, in dialogo con l’Assessore al Turismo del Comune di Farra di Soligo, Silvia Spadetto che commenta così l’evento: “Siamo molto felici di poter presentare una guida che, oltre a far conoscere il nostro territorio da un punto di vista culturale, naturale e, naturalmente, enogastronomico, ci fa scoprire delle realtà poco conosciute attraverso storie e testimonianze dirette. Il valore aggiunto è dato dalla giovane età delle autrici, che hanno trasferito sulla carta la curiosità e l’entusiasmo per il loro luogo di nascita, facendole diventare ambasciatrici di un territorio, Patrimonio dell’Umanità, che ha molto da offrire”.

L'evento è ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

