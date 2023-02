PRESENTAZIONE GUIDA 111 PROSECCO

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 dalle ore 16.30 alle ore 18.30

"Officina del Vino" è situata in VIA IV NOVEMBRE,12 - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso

Evento in collaborazione con @emons.edizioni

SABATO 25 FEBBRAIO la nostra “Officina del Vino” diventa luogo perfetto per parlare di Prosecco attraverso la presentazione della guida “111 LUOGHI DELLE COLLINE DEL PROSECCO CHE DEVI PROPRIO SCOPRIRE” edito dalla casa editrice EMONS, redatto da Jasmine C. Paladin ed Elena Zanardo, relatore dell’incontro Renato Grando.

Al termine della presentazione un brindisi spumeggiante con una delle nostre bollicine.

CURIOSITÀ

Jasmine C. Paladin ed Elena Zanardo (1992) vi trasporteranno in un viaggio unico alla scoperta delle Colline del Prosecco. La guida vi permetterà di esplorare luoghi, persone, storie e geniali intuizioni che compongono il sapore unico di questo territorio produttore di uno spumante decantato a livello internazionale. 111 tappe sulla Strada del Prosecco, 111 storie di imprese e di un territorio che ha fatto del vino l’espressione più sincera della propria anima. Pubblicata il 14 ottobre 2022 con il patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, è disponibile in tutte le librerie.

INFO EVENTO: INGRESSO GRATUITO

È richiesta gradita conferma di partecipazione

EVENTO A NUMERO CHIUSO

INFO E PRENOTAZIONI

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 1847211 oppure +39 0422 928166



