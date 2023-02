Presentazione in inglese del libro "Improvise and succeed"

In un mondo sempre più V.U.C.A., l’acronimo internazionale utilizzato per definire una realtà incerta e orientata al cambiamento rapido, le abilità di gestione dell’ambiguità e di influenza positiva sui propri collaboratori fanno la differenza. Le skill di coaching e di improvvisazione vengono insegnate ai manager per sviluppare la loro leadership ed essere quindi agenti di crescita dei propri collaboratori. Sono in realtà abilità utili in molti ambiti professionali, non solo in quello aziendale. Il prossimo 28 febbraio alle ore 16:00 CET, Katiuscia Baggio - esperta di formazione manageriale e di coaching per figure dirigenziali - presenterà via Web il suo libro nella versione in inglese, “Improvise and Succeed “, disponibile anche in italiano con il titolo “Improvvisare per Vincere”. Con un framework formativo di otto step, Baggio ha integrato le abilità di coaching di base con quelle legate al mondo dell’improvvisazione teatrale, facendo tesoro dei suoi corsi alla famosa Second City School di Chicago. Al termine di ogni capito sono presenti esercizi e domande di coaching, per facilitare l’implementazione di quanto letto nel libro nel quotidiano. La presentazione sarà in lingua inglese e avrà le caratteristiche del workshop; i partecipanti potranno apprendere e avere spunti per poi allenare i punti chiave del libro, disponibile su Amazon. Katiuscia Baggio, coach accreditato ICF, dal 2007 si occupa a livello internazionale di sviluppo della leadership e di executive coaching; nel 2021 e 2022 ha ricevuto l’award come “Personal Coach of the Year, Italy”, rilasciato dal Finance Monthly Global Awards. Per partecipare alla presentazione del libro, inviare una e-mail a info@katiusciabaggio.com

