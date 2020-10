Presentazione del libro “La finestra sul tè” assieme a Nicoletta Tul

Prenotazione posti su https://forms.gle/QBPkHo2reRQLXaBt6

Un evento speciale, dedicato esclusivamente ai soci ordinari NB 2020, che verrà trasmesso live in streaming per i nostri patrons su https://www.patreon.com/ikiya. In questa mattinata avremo ospite Nicoletta Tul, una delle massime esperte di tè in Italia, che presenterà il suo libro “La finestra sul tè”, rispondendo alle vostre domande, mentre Ikiya vi offrirà un piccolo rinfresco (ovviamente a base di tè giapponese). La partecipazione all’evento è gratuita, ma su prenotazione, e abbiamo a disposizione solo 10 posti a sedere (per il mantenimento delle normative anti-covid19). I soci e i patrons che non potranno partecipare fisicamente in negozio potranno vedere la live dell’incontro tramite un link che verrà inviato privatamente.

LA FINESTRA SUL TE’

GUIDA DEFINITIVA ALLA PIU’ NOBILE DELLE BEVANDE

La Finestra sul Tè si pone l’obiettivo di introdurre in maniera esaustiva, approfondita ed elegante il complesso e affascinante mondo del Tè ad una platea molto vasta, dai neofiti curiosi fino agli appassionati ed esperti che in questo libro troveranno spunti interessanti. Partendo dalla botanica e dalle caratteristiche uniche della pianta, si presegue con le classi e le tipologie, fino ai rituali, le cerimonie, la storia nei grandi paesi che hanno reso il Tè la più nobile delle bevande. Il libro è suddiviso in otto capitoli corredati da molte foto suggestive, schemi e figure utili a far capire al lettore come si svolge la raccolta del tè, quali siano i terroir più rinomati e come si degusta il tè, in un vero e proprio viaggio sensoriale.

Il primo capitolo tratta la botanica, l’origine e l’evoluzione delle camelie da tè, le specie più importanti. Nel secondo capitolo vengono introdotte le sei classi del tè, dal tè bianco ai tè fermentati, con spiegazioni inerenti alle varie fasi di lavorazione e alle note aromatiche dei più famosi rappresentanti di ogni categoria. Il terzo capitolo è dedicato alla preparazione e alla degustazione. Il lettore capirà come infondere le foglie con la tecnica più adatta al tè che ha scelto, quali sono i parametri e gli stili nel mondo, l’importanza dell’acqua e dei materiali e come applicare l’analisi sensoriale alla degustazione del tè.

I capitoli quattro e cinque sono dedicati alla storia e all’evoluzione della bevanda nei paesi più importanti, Cina, Corea e Giappone, mentre nel capitolo sesto il tè arriva in occidente attraversando l’Asia e divenendo importantissimo per culture diverse in più continenti. Nel settimo capitolo si raccontano le cerimonie e i rituali nel mondo, dalla Cina alla Corea e Giappone, passando per il Tibet e successivamente Sud est asiatico, Russia, India e Gran Bretagna. Infine l’ottavo capitolo prende in considerazione i grandi maestri e le loro opere più importanti, che hanno creato la cultura e l’arte di questa bevanda.

CHI E’ NICOLETTA TUL

Nicoletta Tul, esperta degustatrice e studiosa di tè da oltre 12 anni, dopo una laurea in Biotecnologie Agrarie presso l’Università degli Studi di Padova, studia l’arte della degustazione, concentrandosi anche sulle cerimonie e i rituali del tè in Giappone, Korea, Cina e sudest Asiatico. I suoi viaggi in Oriente la portano ogni anno in contatto con i maestri e contadini del tè, grazie ai quali impara i segreti del mestiere e amplia le conoscenze già acquisite. Da tre anni è giudice internazionale nelle competizioni TeaMastersCup. Offre inoltre corsi di formazione professionale in collaborazione con accademie e istitui di paesi come Giappone, Taiwan e Sri Lanka, organizza tea tours e viaggi in Asia e insegna botanica del tè e analisi sensoriale in numerose accademie e circoli del tè in Italia e in Europa. Il suo negozio, La finestra sul tè, a Padova, raccoglie i migliori tè provenienti da ogni angolo del mondo.