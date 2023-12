Presentazione ufficiale del libro “Il futuro è carta” dell’imprenditore Bruno Zago

Si terrà sabato 16 dicembre, alle ore 11 presso l’Auditorium Comunale “Comisso” di Villa Guidini, la presentazione ufficiale del libro “Il futuro è carta” (Ed. Mondadori Electa) dell’imprenditore Bruno Zago.

L’Amministrazione Comunale, per tramite dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Comunale, ha infatti accolto con entusiasmo la richiesta della famiglia Zago di voler portare a Zero Branco, suo paese natale, la presentazione del libro dedicato alla storia del fondatore del Gruppo Pro-Gest, in occasione del 50esimo anno di attività.

Il Sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, sottolinea: "Chi, meglio di Bruno Zago, impersonifica perfettamente la frase: partire da Zero? Siamo orgogliosi che assieme alla sua famiglia abbia voluto portare a Zero Branco un evento che da un lato ci fa tornare al passato, a ricordi ed avventure di un tempo, e dall’altro ci proietta al futuro. Un aspetto, quest’ultimo, che caratterizza tutto il percorso di vita e imprenditoriale di Bruno Zago: la sua storia credo possa essere un esempio di successo, ma soprattutto di dedizione, in grado di ispirare tutta la nostra comunità, con cui esiste un legame indissolubile”.

Proprio a Zero Branco Zago dedica un’ampia parte del racconto, tra ricordi e aneddoti connessi alla sua vita e a quella del paese, alle sue tradizioni e alle sue persone, oltre che numerose fotografie.

A moderare la presentazione la giornalista Sara Salin e il dottor Lucio Pasqualetto.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.