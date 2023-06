Presentazione del libro “La casa di tutti: città e biblioteche”

"Il dibattito sul tema della biblioteca a Mogliano Veneto si è recentemente riacceso. Alcune indiscrezioni e alcuni articoli sulla stampa locale hanno riaperto l’annoso e ancora non risolto problema su quale sia l’edificio più adatto ad ospitare la Biblioteca pubblica. Tutti concordano, infatti, che l’attuale sistemazione sia inadeguata. Dopo il definitivo tramonto del progetto di sistemare la Biblioteca all’interno dell’ex Parco Longobardi (ora Parco Caregaro Negrin), proposto dalla precedente Amministrazione, ecco che sembra che l’attuale Giunta proponga di acquistare il Centro Pastorale che sarebbe in vendita. E c’è anche chi propone di riallocare la biblioteca lungo il Terraglio….

A noi sembra, tuttavia, come ci ricorda Antonella Agnoli nel suo libro, che il dibattito non si debba fermare al contenitore ma debba affrontare anche il contenuto, la gestione e tutti gli elementi debbano procedere insieme, coinvolgendo i cittadini in un ampio dibattito partecipativo. In un’epoca dominata dalla Rete una biblioteca accogliente riafferma che gli spazi fisici e i rapporti interpersonali sono ancora importanti per il confronto, la manifestazione del pensiero e la difesa della democrazia.

Molte sono le definizioni con cui recentemente si tende a identificare una biblioteca: fabbrica del sapere, cantiere culturale, cuore della comunità, luogo di connessione tra le persone, simbolo della città, spazio pubblico accogliente e stimolante, biblioteca come motore propulsivo delle attività culturali. Anche per questo è indispensabile un grande dibattito partecipativo per progettare insieme una biblioteca unica, fatta su misura per Mogliano Veneto. Per iniziare questo percorso abbiamo invitato presso il Centro Sociale Martedi 6 giugno alle 20,45 Antonella Agnoli, una grande esperta nazionale di biblioteche pubbliche.

Antonella Agnoli presenterà il suo ultimo libro apparso nelle librerie il 5 maggio e presentato a Maggio al Salone del libro di Torino: “La casa di tutti: città e biblioteche”. Ne discuterà con Maurizio Cecconi, fondatore di “Villaggio globale”, e a Laura Fregolent docente IUAV di tecnica e pianificazione urbanistica.

Martedì 6 giugno vi aspettiamo numerosi per cominciare un dibattito che porti finalmente alla creazione a Mogliano Veneto di una biblioteca progettata tenendo conto delle reali esigenze di tutti i cittadini. Una biblioteca pensata come bene comune, per essere un servizio accogliente e utile a tutti i cittadini di Mogliano Veneto".

Introdurrà Giacomo Nilandi, segretario del Circolo di Mogliano Veneto.

(Giacomo Nilandi Segretario del Circolo del PD di Mogliano Veneto; Luciano Gobbo e Franco Bartolomei del Circolo del PD di Mogliano Veneto).