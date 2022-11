Presentazione del libro "Per i giovani figli perduti. Antologia di poesie e prose"

Una profonda riflessione sul dolore più grande per un genitore, quello legato alla perdita di un figlio. È questo il tema dell’opera antologica del prof. Luciano Cecchinel che verrà presentata nel corso della serata organizzata da Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, e dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi.

Sabato 19 novembre, alle 18.00, presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo (via La Corona, 45), si terrà l’incontro di presentazione dell’ultimo libro del prof. Cecchinel, dal titolo “Per i giovani figli perduti. Antologia di poesie e prose” (Ronzani Editore). Si tratta di una straordinaria antologia che raccoglie poesie e prose di autori della letteratura mondiale, accomunati – in queste pagine ispirate e sofferte – dalla comune tragica perdita di un figlio o di un affetto caro. Il libro abbraccia più di duemila anni di storia della letteratura proponendo, tra gli altri, testi di Cicerone, Plutarco, Martello, Whitman, Dostoevskij, Hugo, Carducci, Ungaretti, Mounier, Pasolini e Chesnut. Ricorrendo alle parole del prof. Cecchinel, “la raccolta permette di entrare nell’universo di questa lacerazione viscerale, facendoci sentire sorprendentemente simili a uomini di millenni or sono e altresì scoprire come, quando ancora la religione cristiana era ai suoi albori, essi abbiano cercato a loro modo di mitigare uno dei mali più grandi. Alcuni dei tratti più ricorrenti sono l’insostenibilità del dolore e nel contempo l’impossibilità di rifugiarsi nell’oblio […]. Comuni anche le riflessioni sul livello di consapevolezza che il figlio può aver avuto di fronte alla morte. C’è poi spesso l’affiorare, in modi che tralignano nell’irrazionale, di sensi di colpa per ciò che si è fatto o non si è fatto”.

L’incontro verrà introdotto da Augusto Pivanti, poeta e consulente letterario, mentre presenterà e modererà Elvira Fantin, critica letteraria e giornalista. Le letture saranno di Monica Stella e Alessandro Perone. L’ingresso è libero e gratuito. Per partecipare è gradita la prenotazione contattando la segreteria di NoixNoi (via mail info@noixnoi.net oppure telefonicamente al 0438/586873).