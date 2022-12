All'ex Convento di San Francesco la presentazione del libro "La Conegliano ebraica"

Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Conegliano, il Centro Coneglianese di Storia e Archeologia (CCSA) presenta mercoledì 7 dicembre alle ore 18 nell’aula magna dell’ex Convento di San Francesco a Conegliano, il libro pubblicato da De Bastiani Editore: “La Conegliano ebraica. Itinerario turistico-culturale” di Chiara Dall’Armellina e Laura Pasin.

IL PROGRAMMA:

Saluti del Sindaco di Conegliano Fabio Chies e del Presidente CCSA Silvano Armellin

In collegamento la Comunità Ebraica Italiana a Gerusalemme dalla cosiddetta "Sinagoga di Conegliano"

Interverranno:

Paolo Navarro Dina, vicepresidente della Comunità Ebraica di Venezia

Tobia Ravà, artista

Chiara Dall’Armellina e Laura Pasin, autrici

Presenta Michele Zanchetta, direttore dell’Associazione Nazionale Archeologi

INGRESSO LIBERO

IL CONTENUTO DEL LIBRO

Questa breve guida è concepita come una passeggiata dentro e fuori la cinta murata di Conegliano, seguendo il percorso lungo la mappa, alla ricerca delle tracce lasciate dagli ebrei fra le contrade che li ospitarono dal XIV al XX secolo. Concezione e distribuzione urbanistica della città sono rimaste sostanzialmente inalterate, anche se alcuni quartieri sono molto cambiati, come il ghetto che ha subito le ricostruzioni del dopoguerra con il sorgere di alti condomini.

Il percorso ha inizio a est, fuori porta Monticano, dove in un primo periodo si concentrarono le dimore degli ebrei. All’interno delle mura si incontra il cosiddetto “ghetto vecchio” e si procede lungo la via principale del centro storico, da secoli cuore pulsante della città, per uscire a ovest - alla fine di via XX Settembre - da porta Ruio, oggi corrispondente alle Torricelle Dante, e arrivare a quello che nella tradizione cittadina è rimasto “il ghetto” nell’attuale via Caronelli. Qui, tra i palazzoni, si conservano ancora alcune casette dove dimorarono gli ebrei e proprio a metà di questa via spiccava fino agli anni ’60 del Novecento l’edificio che ospitava la sinagoga, i cui arredi si possono ancora ammirare a Gerusalemme. L’itinerario termina poco distante, all’antico cimitero ebraico sul colle Cabalan, in viale Gorizia, dove riposano le spoglie mortali di alcuni dei protagonisti della nostra storia, ricordati da splendide lapidi che conservano la memoria della loro esistenza.

LE AUTRICI:

Chiara Dall’Armellina

Archeologa e giornalista, è autrice tra gli altri di La domus Cornelia a Pompei, Daidalos Supplementi, 2, 2006, e Ostia Antica: tra suggestioni odierne e vecchi ricordi, in A Gara con le Muse, Contest letterario del Parco Archeologico di Ostia Antica, 2020. Collabora con Il Gazzettino, L’Azione e Il Quindicinale.

Laura Pasin

Docente e guida turistica professionista, titolare di Astarte Servizi Culturali, è un punto di riferimento nel territorio per la cultura che da anni promuove attraverso la proposta di itinerari suggestivi e la redazione di numerosi testi storico-artistici tra i quali Raixe, Catalogo di opere d’arte venete, 2010; Il Filo della Storia, 2014 e Guida alla Marca Curiosa, 2020.

L’ASSOCIAZIONE:

Il Centro Coneglianese di Storia e Archeologia, attualmente presieduto da Silvano Armellin, è un’associazione che vanta una lunga tradizione di volontariato nel territorio, ereditata dall’opera di Marisa Zanussi e dei soci fondatori del CCSA. Negli ultimi anni si è dedicato, tra l’altro, alla valorizzazione dell’antico cimitero ebraico di Conegliano, attraverso la conservazione del sito affidatogli dal Comune di Conegliano, nonché allo studio e alla pubblicazione di opere a tema.